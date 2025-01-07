"Молимся об укреплении воинства": патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством

РИА Новости/Олег Варов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском поздравлении президенту РФ Владимиру Путину рассказал, что Русская православная церковь (РПЦ) молится об укреплении российских войск и ниспослании им мудрости и мужества.