"Молимся об укреплении воинства": патриарх Кирилл поздравил Путина с Рождеством

РИА Новости/Олег Варов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в рождественском поздравлении президенту РФ Владимиру Путину рассказал, что Русская православная церковь (РПЦ) молится об укреплении российских войск и ниспослании им мудрости и мужества.
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