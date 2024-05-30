Девушка из Молдовы стала популярной в сетях сообщением о молдавской идентичности

Девушка из Молдовы недавно стала вирусной в социальных сетях сообщением о молдавской идентичности. В своем видео она использовала слова и выражения, отражающие культурную и языковую специфику Молдовы, привлекая внимание к произношению слов, характерному для молдаван, подчеркивая, что она гордится своей идентичностью и молдавским традициями, сообщает Noi.
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