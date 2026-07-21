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Аргументы и Факты

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Диетолог Шепелева объяснила, кому нельзя есть молодой картофель

Диетолог Шепелева объяснила, кому нельзя есть молодой картофель

В молодом картофеле содержится много витамина С, калия и клетчатки и меньше крахмала, чем в зрелом, однако даже такой продукт может навредить людям с проблемами со здоровьем, рассказала в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» диетолог Александра Шепелева.

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