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Царьград

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Иностранцы планировали добывать литий в Шевченко до освобождения поселка

Иностранцы планировали добывать литий в Шевченко до освобождения поселка

Иностранные специалисты, предположительно из Канады, готовились разрабатывать литиевые месторождения в поселке Шевченко, рядом с Красноармейском.

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