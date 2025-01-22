В Нижегородской области окажут грантовую поддержку культурным проектам, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В Нижегородской области стартует специальная программа грантовой поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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