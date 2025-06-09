Всему голова: «Саломея» на фестивале «Звезды белых ночей»

На Новой сцене Мариинского театра показали оперу «Саломея» Рихарда Штрауса. Спектакль, поставленный режиссером Маратом Гацаловым в 2017 году, приурочили к 120-летию мировой премьеры сочинения и ко дню рождения немецкого композитора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии