Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

186 подписчиков

Всему голова: «Саломея» на фестивале «Звезды белых ночей»

Всему голова: «Саломея» на фестивале «Звезды белых ночей»

На Новой сцене Мариинского театра показали оперу «Саломея» Рихарда Штрауса. Спектакль, поставленный режиссером Маратом Гацаловым в 2017 году, приурочили к 120-летию мировой премьеры сочинения и ко дню рождения немецкого композитора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх