Вечером 15 октября в Новосибирске из-за коммунальной аварии прекратилась подача тепла более чем в 100 домов на улице Высоцкого, часть зданий также осталась без горячей воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия "удовлетво...
- ХЛ Организатор празд...
- После слов Мерца ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым