Минэкономики порекомендовало гражданам России отказаться на время от поездок в Израиль

Туроператорам даны указания приостановить продажи туров до нормализации обстановки в стране Воздержаться от туристических поездок в Израиль порекомендовали 8 октября 2023 года гражданам России в Минэкономразвития.
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