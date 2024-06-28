В Flashback 2 добавили официальную русскую локализацию — вышел патч с улучшениям...

В Flashback 2 добавили официальную русскую локализацию — вышел патч с улучшениями и исправлениямиКомпания Microids выпустила свежий патч для киберпанкового экшена Flashback 2, который добавил в игру новые текстовые локализации (включая русский язык) и различные улучшения.
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