Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Игорь Петров
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Придётся на это пойти: в Германии сделали Украине шокирующее предложение

Придётся на это пойти: в Германии сделали Украине шокирующее предложение

 Киеву следует отказаться от идеи о возвращении утраченных территорий для достижения мира, заявила сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Амира Мохамед Али в эфире немецкого канала ZDF.

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Комментарии
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Вик Норд
Сначала белый флаг,и БЕЗОГОВОРОЧНАЯ капитуляция...,а потом и поговорим.
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