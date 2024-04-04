Киеву следует отказаться от идеи о возвращении утраченных территорий для достижения мира, заявила сопредседатель партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Амира Мохамед Али в эфире немецкого канала ZDF.
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