Сколько Abrams у ВСУ - Оценка военного эксперта

Военный эксперт оценил количество боеготовых американских танков в составе американской армии.Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что на ходу в украинской армии осталось не более пары десятков американских танков Abrams.
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