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А король-то модный: кринолины и корсеты снова в тренде

А король-то модный: кринолины и корсеты снова в тренде

Туго затянутые точеные корсеты, кринолины и акцентные бедра на юбках, приталенные фраки, жабо и манжеты в рюшах презентовали дизайнеры на одном из главных мировых подиумов — на неделе высокой моды в Париже сезона весна/лето-2025.

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