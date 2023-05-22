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В канализации строящегося дома в Сертолово нашли тело недоношенного младенца

В канализации строящегося дома в Сертолово нашли тело недоношенного младенца

В городе Сертолово Ленинградской области в канализации строящегося дома обнаружили тело младенца. Об этом сообщает издание «Петербургский дневник».

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