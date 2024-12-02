Страна и люди
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Страна и люди

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Боец рассказал, как его расчет дважды пережил прилет кассетного снаряда

Боец рассказал, как его расчет дважды пережил прилет кассетного снаряда

Расчет самоходной гаубицы «Гиацинт» показал свою работу на Южно-Донецком направлении. Получив координаты цели, артиллеристы поражают ее 152-мм снарядами и уводят технику в укрытие, чтобы противник не смог поразить ее в ответ.

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