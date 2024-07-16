Врио губернатора Хабаровского края провел встречу с молодыми врачами в областном центре

Врио губернатора провел в областном центре встречу с начинающими врачами. Молодые специалисты, выпускники Дальневосточного государственного медицинского университета по специальностям педиатрия, общая медицина и ординаторы первого года обучения, смогли задать вопросы главе региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии