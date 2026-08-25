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Орлов о Барриосе и Венделе: «Спасибо за прежние победы, но если уже не тянете – освобождайте место. Семак должен пойти на риск и начать создавать новую команду»

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что « Зенит » нуждается в обновлении состава. «Основные претензии у меня к лидерам, к тем, кто в команде давно.

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