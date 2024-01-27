В Кремле заявили о создании альтернативы мировой финансовой системе

Москва работает над созданием альтернативы мировой финансовой системе. По его словам, в России заняты строительством «новой системы экономических нейронов, так как предыдущая оказалась ненадежной, ложной и опасной».
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