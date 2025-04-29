Политика как он...
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Политика как она есть

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Ученые раскрыли точные сроки второго древнейшего глобального оледенения Земли

Ученые раскрыли точные сроки второго древнейшего глобального оледенения Земли

Американские геологи из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Айдахо в Бойсе установили, что глобальное оледенение Земли — Мариноанское — началось 639 млн лет назад и продолжалось около 4 млн лет.

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