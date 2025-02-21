Шеф Ивлев высоко отметил повара из Новосибирска за прожарку мяса

Сибиряк принял участие в шоу "Молодые ножи", но в финал не попал.26-летний повар из Новосибирска Сергей Сигильетов принял участие в новом выпуске четвёртого сезона телевизионного шоу "Молодые ножи" и получил похвалу шефа Константина Ивлева.