Для экстремального туризма хотят разработать правила

Случаи гибели туристов за последние годы, в том числе трагедия группы диггеров в московском коллекторе и альпинистов на Камчатке, подтвердили, что нужны правила организации активного отдыха, чтобы вывести из серой зоны нелегальных гидов, считают депутаты Госдумы.
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