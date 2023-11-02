Для экстремального туризма хотят разработать правила

Случаи гибели туристов за последние годы, в том числе трагедия группы диггеров в московском коллекторе и альпинистов на Камчатке, подтвердили, что нужны правила организации активного отдыха, чтобы вывести из серой зоны нелегальных гидов, считают депутаты Госдумы.