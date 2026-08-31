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Климат не был причиной вымирания неандертальцев: что показал новый анализ среды обитания

Почему исчезли неандертальцы? Этот вопрос десятилетиями не даёт покоя исследователям, и каждая новая работа либо укрепляет старые версии, либо полностью переворачивает привычную картину.

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