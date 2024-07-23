Ямальца приговорили к семи годам колонии за смерть знакомого во время застолья

Суд вынес приговор жителю села Панаевск Ямальского района, который задушил собутыльника. Мужчину признали виновным в совершении особо тяжкого преступления и отправили в колонию на семь лет, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
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