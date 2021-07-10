Девочка купалась в озере и увидела под водой ржавую палку. Палкой оказался меч возрастом 1500 лет

10 Июль — Сага Ванасек купалась в озере, когда почувствовала в воде какой-то длинный предмет. Она достала его на берег и показала родителям — вскоре выяснилось, что в руки девочки попал древний меч довикинговой эпохи возрастом полторы тысячи лет.