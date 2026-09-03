Президент на ВЭФ: Дефицит бюджета некритичный

На пленарной сессии XI Восточного экономического форума во Владивостоке президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с инвестициями.
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