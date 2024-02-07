У орловского бизнеса зафиксировали рост собственных сетей Wi-Fi на 80%

Аналитики сообщили о росте спроса орловского бизнеса на широкополосный доступ в сеть (ШПД). По итогам 2023 года количество подключений региональных компаний к фиксированной связи выросло на 10% по сравнению с 2022 годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии