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У орловского бизнеса зафиксировали рост собственных сетей Wi-Fi на 80%

У орловского бизнеса зафиксировали рост собственных сетей Wi-Fi на 80%

Аналитики сообщили о росте спроса орловского бизнеса на широкополосный доступ в сеть (ШПД). По итогам 2023 года количество подключений региональных компаний к фиксированной связи выросло на 10% по сравнению с 2022 годом.

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