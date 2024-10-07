Режим ЧС ввели из-за пожара на нефтебазе в Феодосии

Режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Феодосии на юго-востоке Крыма из-за пожара на нефтебазе, сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по вопросам ГО и ЧС администрации города.
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