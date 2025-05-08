Современные методы диагностики костных метастазов при раке простаты: как они помогают в лечении пациентов

Рак простаты является одним из наиболее распространённых видов рака среди мужчин. Одним из серьёзных осложнений этого заболевания являются костные метастазы, которые могут значительно ухудшить качество жизни пациента и прогноз заболевания.
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