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Современные методы диагностики костных метастазов при раке простаты: как они помогают в лечении пациентов

Рак простаты является одним из наиболее распространённых видов рака среди мужчин. Одним из серьёзных осложнений этого заболевания являются костные метастазы, которые могут значительно ухудшить качество жизни пациента и прогноз заболевания.

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