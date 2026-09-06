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С 1 октября денежные переводы свыше 10 тысяч нужно подтверждать на Госуслугах?

С 1 октября денежные переводы свыше 10 тысяч нужно подтверждать на Госуслугах?

На днях в Сети появилась информация о том, что все денежные переводы свыше 10 тысяч рублей нужно подтверждать на Госуслугах с 1 октября текущего года.

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