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Мировые звезды отказываются выпускать новые треки из-за нейросетей

Ожесточенное противостояние сейчас разворачивается между музыкантами и искусственным интеллектом. Звезды отказываются петь и выпускать новые композиции из-за нейросетей, которые перепевают треки или на их основе создают новые композиции.

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