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Кайрат Ахметов о поражении Жумагулова: «UFC- полная шляпа»

Казахстанский боец ММА, экс-чемпион One Кайрат Ахметов на своей странице в Инстаграм прокомментировал поражение соотечественника Жалгаса Жумагулова в UFC: «В который раз убеждаюсь, что UFC – полная шляпа.

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