Российские и австрийские ученые разработали вакцину от аллергии на кошек

Ее уже готовят к клиническим испытаниям Команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом разработала вакцину от аллергии на кошек, она находится на стадии подготовки к клиническим испытаниям на людях.
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