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Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным в Женеве

Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным в Женеве

Бывший президент США Дональд Трамп направил действующему главе Белого дома Джо Байдену письмо с пожеланием удачи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что его саммит в Хельсинки в июле 2018 года «принес Америке победу».

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