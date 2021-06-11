Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным в Женеве

Бывший президент США Дональд Трамп направил действующему главе Белого дома Джо Байдену письмо с пожеланием удачи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что его саммит в Хельсинки в июле 2018 года «принес Америке победу».
Бывший президент США Дональд Трамп направил действующему главе Белого дома Джо Байдену письмо с пожеланием удачи на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что его саммит в Хельсинки в июле 2018 года «принес Америке победу».
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