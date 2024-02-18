Названы даты последних звонков и выпускных вечеров

Выпускные вечера будут проводить 28 и 29 июня.фото: edu.gov.ru--> Определены точные даты проведения в российских школах последних звонков и выпускных вечеров, заявил 18 февраля глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
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