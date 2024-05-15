В Мариуполе прошло открытие фестиваля «Звезды над Донбассом»

В Мариуполе состоялась торжественная церемония открытия фестиваля «Звезды над Донбассом», на котором выступят писатели различных направлений, музыканты, режиссеры и другие видные деятели российской культуры.
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