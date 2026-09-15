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Владимирские новости

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Завтра похолодание до +9 градусов и юго-западный ветер

Завтра похолодание до +9 градусов и юго-западный ветер

Завтра утром станет прохладнее, всего +9 градусов. Но днём температура немного подрастёт до +16. Не пропусти прогноз на вечер!Сегодня 15 сентября температура воздуха составляет +17 градусов.

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