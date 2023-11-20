НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Мудрик упал в штрафной Италии на 93-й – Кристанте, вероятно, задел его ногу при отборе мяча. Судья Хиль Мансано не дал пенальти и не стал смотреть повтор

Мудрик упал в штрафной Италии на 93-й – Кристанте, вероятно, задел его ногу при отборе мяча. Судья Хиль Мансано не дал пенальти и не стал смотреть повтор

На 3-й добавленной ко второму тайму минуте полузащитник Александр Зубков сделал передачу по направлению к центру штрафной площади.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх