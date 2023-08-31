Богомаз рассказал как над городом Брянск сбили три БПЛА самолетного типа

Три беспилотных летательных аппарат вооруженных сил Украины были уничтожены в небе над городом Брянск при помощи антидронового ружья и специального карабина, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз 31 августа в Telegram-канале.
Три беспилотных летательных аппарат вооруженных сил Украины были уничтожены в небе над городом Брянск при помощи антидронового ружья и специального карабина, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз 31 августа в Telegram-канале.
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