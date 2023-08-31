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Богомаз рассказал как над городом Брянск сбили три БПЛА самолетного типа

Богомаз рассказал как над городом Брянск сбили три БПЛА самолетного типа

Три беспилотных летательных аппарат вооруженных сил Украины были уничтожены в небе над городом Брянск при помощи антидронового ружья и специального карабина, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз 31 августа в Telegram-канале.

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