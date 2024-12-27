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Власти не отреагировали. Карен Шахназаров повторил ещё раз

Власти не отреагировали. Карен Шахназаров повторил ещё раз

Известный режиссёр Карен Шахназаров в эфире у телеведущего Владимира Соловьёва снова напомнил про тревожную тенденцию, которая наблюдается сегодня в России из-за действий определённых элит.

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