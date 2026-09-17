«Такого никогда раньше не было». Ландо Норрис – о спринте в Монако

«Такого никогда раньше не было». Ландо Норрис – о спринте в МонакоPirelliДействующий чемпион мира Ландо Норрис считает, что в следующем году гонщикам Формулы 1 предстоит столкнуться с дополнительными сложности на Гран При Монако из-за включения спринта в расписание гоночного уик-энда В календаре сезона-2027 запланировано 24 этапа и 10 спринт-уик-эндов — на четыре больше, чем в нынешнем сезоне.