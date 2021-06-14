Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой. Готовится за считанные минуты

Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой. Готовится за считанные минуты

Вкуснейшая грудинка с копчёной паприкой получается намного вкуснее и полезнее колбасы. Такая грудинка подойдёт для бутербродов и очень понравится вашим детям.

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