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Полиция задержала подозреваемого в угрозе убийством несовершеннолетней девочке в Дмитровском районе

Полиция задержала подозреваемого в угрозе убийством несовершеннолетней девочке в Дмитровском районе

В Московской области продолжаются инциденты с применением пневматического оружия. На этот раз сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего подростка, который угрожал жизни 16-летней девушки в Дмитровском районе.

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