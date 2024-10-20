Полиция задержала подозреваемого в угрозе убийством несовершеннолетней девочке в Дмитровском районе

В Московской области продолжаются инциденты с применением пневматического оружия. На этот раз сотрудники правоохранительных органов задержали 18-летнего подростка, который угрожал жизни 16-летней девушки в Дмитровском районе.
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