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«Если уж очень приспичит», – Людмила Нарусова призналась, обращается ли она за помощью к Владимиру Путину

«Если уж очень приспичит», – Людмила Нарусова призналась, обращается ли она за помощью к Владимиру Путину

Анатолий Собчак и Владимир Путин не только долго вместе работали, но и дружили. Поговаривали даже, что президент является крёстным отцом дочери мэра Санкт-Петербурга.

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