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«У «Зенита» и второй состав может побороться за место в тройке РПЛ»

«У «Зенита» и второй состав может побороться за место в тройке РПЛ»

Футболисты воронежского «Факела» нынешний сезон начали с трех поражений — сначала в чемпионате России они проиграли в гостях московскому «Динамо» (1:3) и дома тольяттинскому «Акрону» (0:1), а затем в Кубке России был неудачный выезд к петербургскому «Зениту» (0:3).

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