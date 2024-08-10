«У «Зенита» и второй состав может побороться за место в тройке РПЛ»

Футболисты воронежского «Факела» нынешний сезон начали с трех поражений — сначала в чемпионате России они проиграли в гостях московскому «Динамо» (1:3) и дома тольяттинскому «Акрону» (0:1), а затем в Кубке России был неудачный выезд к петербургскому «Зениту» (0:3).
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