Бизнесменка рассказала как её нещадно обманывают покупатели

Покупатели оформляют заказ на продукт, используют его, а после оформляют возврат средств. В комментариях под роликом почти моментально появились те самые предприимчивые молодые матери, объяснившие причины своих действий.
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