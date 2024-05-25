Металл не для всех: каким знакам зодиака нужно носить золото, а каким нет Алёна ЮрьеваЗолото — это не только блестящий металл, но и носитель энергии, способной оказывать влияние на наше благополучие и самочувствие.
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