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Всё о женщинах

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Как подарить женщинам два часа свободного времени?

Как подарить женщинам два часа свободного времени?

Сократить женский рабочий день на два часа в пятницу предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. И хоть обычно я в таких случаях придерживаюсь золотого правила «Дают – бери, бьют – беги», в данном случае предложение вызвало у меня некое, кхм, недоумение.

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