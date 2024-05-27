Как подарить женщинам два часа свободного времени?

Сократить женский рабочий день на два часа в пятницу предложил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. И хоть обычно я в таких случаях придерживаюсь золотого правила «Дают – бери, бьют – беги», в данном случае предложение вызвало у меня некое, кхм, недоумение.