Саммит БРИКС в Казани. Результаты: Американцы и французы сменили тон. Зеленский сменил футболку

Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Globallookpress В Казани завершился саммит БРИКС. Несмотря на то что данная организация работает на долгосрочную перспективу, результаты переговоров видны уже сегодня.
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