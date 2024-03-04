Су-34 ударили по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Скриншот видео Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.
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