Потепление до -5 придет в Новосибирск из Санкт-Петербурга

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра составили прогноз погоды на неделю с 13 по 19 декабря. По информации специалистов, новосибирцам стоит ждать потепление, которое принесет северо-западный циклон.
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