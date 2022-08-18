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Челябинцы отметят День российского флага

Челябинцы отметят День российского флага

В городе пройдет акция в честь общенационального символа. 22 августа региональная молодежная общественная организация поддержки инициатив «Молодежная палата» при содействии регионального правительства проведет акцию «Бело-сине-красные сердца».

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